وقالت كاردشيان وست في تغريدة على تويتر "المعلومات المضللة التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير خطير على انتخاباتنا وتقوض ديمقراطيتنا".

وكانت كاردشيان قد انضمت إلى حملة "أوقفوا الكراهية من أجل الربح" التي تضغط على فيسبوك لإزالة المنشورات التي تنضح بخطاب الكراهية.

وفي يوليو الماضي، تمكن متسللون من الدخول للنظام الداخلي لتويتر لقرصنة بعض حسابات كبار المستخدمين ومنهم المرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان،.

واستخدم المقرصنون هذه الحسابات للحصول على عملات رقمية.