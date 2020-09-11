وبحسب "البوابة الإلكترونية لـوزارة الأوقاف المصرية"، فإن وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية ممدوح غراب، افتتحا مسجد "كفر أباظة" صباح الجمعة، وسط أجواء احتفالية من أهالي المحافظة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 130 مسجدا، الجمعة، من بينها 53 مسجدا بـمحافظة الشرقية.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية قد تداولت تقارير تقول إن وزير الأوقاف اعتذر عن افتتاح مسجد كفر أباظة، بعد أن رأى التزاحم الشديد من الأهالي في الموقع.

وردا على التقارير، نقلت صحيفة أخبار اليوم المصرية عن الوزير قوله: "فوضت الشيخ زكريا الخطيب مدير المديرية ومديري الإدارات، بافتتاح باقي المساجد (52 مسجدا)، مراعاة لظروف دخول وقت الجمعة، ونرجو توخي الدقة في صياغة أي خبر"، وفقا صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.