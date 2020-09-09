وكان قد عثر على راجبوت (34 عاما) ميتا في يونيو داخل شقته في بومباي، حيث تقول الشرطة إنه أنهى حياته.

وقد أثار انتحار النجم صاحب الأدوار الناجحة الكثيرة، جدلا في بادئ الأمر بشأن الصحة الذهنية للعاملين في القطاع الذي يدر أرباحا بمليارات الدولارات.

غير أن عائلة راجبوت شككت في صحة تقارير أفادت أن الممثل كان يعاني الاكتئاب، واتهمت شاكرابورتي (28 عاما) بأنها سرقت أمواله ودأبت على مضايقته، إلا أن الممثلة نفت هذه الاتهامات بشدة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأوقفت شاكرابورتي الثلاثاء، كما أوقفت الشرطة آخرين على صلة بالقضية بينهم شقيقها وأحد العاملين في منزل راجبوت.

ويتولى مكتب التحقيقات المركزي، أكبر وكالة هندية لمكافحة الجريمة، التحقيق في هذه الوفاة منذ الشهر الماضي، كما كان مكتب مكافحة المخدرات ينظر في تعاطي النجم لمخدر "الحشيش".

وتصدرت التحقيقات عناوين الأخبار في الهند لأشهر، في ظل التغطية الإعلامية الواسعة للقضية خصوصا مع تبادل الاتهامات بين عائلة راجبوت وشاكرابورتي.

واتهم مشاهير بينهم الممثلة سونام كابور والمخرج انوراغ كاشياب، قنوات تلفزيونية هندية بشن "حملة شعواء" على شاكرابورتي.

وكانت أولى نجاحات راجبوت المولود في ولاية بيهار شرق الهند، سنة 2013 مع فيلم "كاي بو تشي"، والذي حقق نجاحا في مهرجان برلين السينمائي.

كذلك برز راجبوت من خلال تأديته دور بطل الكريكت الهندي ماهيندرا سينغ دوني في فيلم عرض سنة 2016.

وآخر أفلام راجبوت كان نسخة هندية لفيلم "ذي فوت إن أور ستارز"، وقد بدأ عرضه في يوليو الفائت.