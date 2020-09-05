وقال المحامون إن إل تشابو استأنف الحكم الذي أصدرته محكمة أميركية بحقه والقاضي بسجنه مدى الحياة، وفقا لفرانس برس.

وبحسب الوكالة، فقد رُفع الطلب، الواقع في 245 صفحة، إلى محكمة الاستئناف في نيويورك.

ونقلت الوكالة عن محاميته مارييل كولون ميرو قولها إن المسار القضائي لطلب الاستئناف قد يستغرق "ما بين عامين وخمسة أعوام".

وأعربت مارييل كولون ميرو عن أمل فريق الدفاع في حصول موكلها الشهير، الذي يوجد حاليا في سجن مشدد الحراسة في كولورادو، على محاكمة جديدة.

ورأت المحامية ضرورة إبطال المحاكمة الأولى، إذ إن أحد أعضاء لجنة المحلفين كشف لاحقا لوسائل الإعلام أنه اطلع مع عدد من زملائه على معلومات عن القضية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يحظر عليهم القيام به خلال توليهم مهامهم هذه.

وقالت المحامية إن العزل الانفرادي الذي أخضع له "إل تشابو" منذ تسليمه إلى الولايات المتحدة في يناير 2017 لم يسمح له بتحضير دفاعه كما ينبغي.

وكان "إل تشابو"، الذي شارك في تأسيس كارتل "سينالوا" المكسيكي، يعدّ أكثر تجّار المخدرات نفوذا في العالم.

وفي يوليو 2019، حكمت عليه محكمة فيدرالية أميركية في بروكلين بالسجن مدى الحياة على إل تشابو، على خلفية تهريب 1200 طن من الكوكايين على الأقل إلى الولايات المتحدة في خلال 25 عاما.