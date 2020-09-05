وحصل الأميركي براين دنتون بجائزة "فيزا ماغازين"، عن رصده بالصورة على مدى 6 أشهر، التقلبات المائية الناجمة عن الاحتباس الحراري، من جفاف وفيضانات.

وقد نُشر التحقيقان في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان فابيو بوتشياريللي، البالغ من العمر 40 عاما، في الصفوف الأولى عندما كان بلده إيطاليا، أول دولة أوروبية يجتاحها فيروس كورونا المستجد.

وقد رافق بوتشياريللي فريقا من مسعفي الصليب الأحمر، وكان يرتدي طقم الثياب الواقية الكامل الذي كان يرتديه الأطباء والممرضون.

وكان المصور بوتشياريللي قد حصل عام 2013 على الميدالية الذهبية في "جائزة روبرت كابا" عن تحقيق أجراه في مدينة حلب السورية.

وكان بين المتنافسين على جائزة فئة "فيزا دور نيوز"، أهم فئات جوائز المهرجان، كلّ من مصوّرَي وكالة فرانس برس نيكولا عصفوري، عن تغطيته تظاهرات هونغ كونغ، وبيتر تورنلي، عن موضوع "الوجه البشري لكوفيد-19 في نيويورك".