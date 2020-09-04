وأطلق ماسانوري سوجيورا كبير الطهاة في مطعم إمازوشي على الخدمة اسم "خدمة توصيل مفتولة العضلات"، حسبما ذكرت "رويترز".



ووظّف سوجيورا أصدقاءه الذين كانوا يعملون في مركز للياقة البدنية للعمل في توصيل طلبات مطعمه، وذلك بعد أن أصبحوا عاطلين عن العمل خلال الجائحة.

ووضع سوجيورا شرطا وحيدا ليصل الطلب محمولا على أيدي رياضي مفتول العضلات، يتمثل بأن يتخطى ثمن الطلب 7 آلاف ين، أي ما يعادل 66 دولارا.

وحظيت الفكرة بإعجاب كبير من قبل المستهلكين، حيث يتلقى سوجيورا ما يصل إلى عشرة طلبات في اليوم للخدمة، الأمر الذي يعني أن عائداته الشهرية ستصل لنحو 1.5 مليون ين بفضل هذه الفكرة التسويقية.