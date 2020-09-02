وكان القس الكاثوليكي، الأب جود، يتحدث إلى رعيته من المنبر بالفرنسية خلال قداس الأحد 30 أغسطس، في مدينة دوالا غربي الكاميرون، قبل أن يسقط على الأرض.

وظهر الأب جود في مقطع الفيديو وهو يتحدث على المنبر، مرتديا كمامة للوقاية من فيروس كورونا، فيما بدا واضحا أنه يعاني صعوبة في التنفس أثناء حديثه.

وتوقف الأب جود فجأة عن الكلام، وبدا وكأنه يغلق عينية قبل أن يسقط على الأرض، وسط صرخات الحاضرين، فيما هرع المحيطون به لمساعدته.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الأب جود يعاني أصلا من مشكلات صحية.

ونشر محام يدعى شيدي أودينكالو، وهو الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيجيريا، الفيديو على موقع تويتر، معلنا وفاة الأب جود.

وأثار الفيديو صدمة الكثير من مستخدمي تويتر، كون الوفاة حدثت بصورة مفاجئة. وعلق مستخدم بالقول: "هذا الرجل غادر منزله على أمل أن يعود إلى زوجته وأطفاله!.. الحياة قصيرة فلنعشها بشكل صحيح".