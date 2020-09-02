ويصور توم كروز أحداث جزء من سلسلة أفلامه الشهيرة "Mission Impossible" (المهمة المستحيلة)، في عدد من الدول الأوروبية، وكانت آخر المشاهد التي صورها في مدينة البندقية الإيطالية في فبراير الماضي، قبل أن تبدأ أوامر الإغلاق في الكثير من الدول لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي حال تم تأجيل التصوير مرة أخرى، فإنه من غير المتوقع أن يلحق الجزء السابع من السلسلة بموعد طرحة في نوفمبر 2021، مما دفع كروز لاتخاذ الخطوة الجريئة.

وقام كروز باستئجار سفينة في النرويج، لتكون مقر إقامة لـ200 من النرويجيين، و200 آخرين من جنسيات مختلفة، وجميعهم من العاملين في الفيلم، الذي يتم تصويره في مقاطعة موره ورومسدال، شمال غربي النرويج.

ومن المفترض أن يسكن هؤلاء في السفينة حتى نهاية سبتمبر، مقابل نصف مليون جنيه إسترليني (667,247 دولار أميركي)، دفعها كروز.

وبالرغم من أن الهدف من هذه الخطوة هو "توفير الحماية لهم من فيروس كورونا ومنع حدوث أي تأجيل جديد لعملية التصوير"، بحسب ما ذكر مصدر لصحيفة "صن" البريطانية، فإنها تعرضت لكثير من الانتقادات من قبل النقابات العمالية، التي تقول إن الموظفين قد يخالفون قوانين الهجرة، بسبب رسو السفينة في النرويج.