وكانت المرأة تقيم في مركز احتجاز للمهاجرين أقيم لاستيعاب نحو 100 شخص، لكنه اكتظ خلال الأيام القليلة الماضية بنحو 10 أمثال هذا العدد، بسبب تزايد أعداد الوافدين.

وبسبب إصابتها بفيروس كورونا قرر القائمون على المكان نقلها إلى مستشفى في باليرمو عاصمة صقلية، حتى تستطيع أن تضع حملها بأمان. والمسافة بين باليرمو ولامبيدوزا ساعة واحدة بالطائرة.

لكن الوقت نفد. وقال متحدث باسم حكومة صقلية لرويترز إنها وضعت حملها على متن الطائرة الهليكوبتر بينما كانت تمر فوق الساحل الجنوبي لصقلية بالقرب من مدينة أغريغنتو.