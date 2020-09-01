وتأتي التهم بعد شهرين من اتهام جيريمي، البالغ من العمر 67 عاما، باغتصاب ثلاث نساء والاعتداء الجنسي على رابعة.

قال مكتب المدعي العام إن جيريمي، واسمه القانوني رونالد جيريمي حياة، محتجز في السجن بكفالة بقيمة 6.6 مليون دولار منذ يونيو، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة للمثول أمام المحكمة في وقت لاحق، الاثنين.

وتمتد التهم الجديدة على مدى 16 عامًا، من 2004 إلى يناير من هذا العام، حيث يتهم جيريمي أنه اعتدى جنسيًا على فتاة تبلغ من العمر 21 عامًا خارج شركة في هوليوود.

وتشمل التهم، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس"، 5 تهم اغتصاب قسري و6 اتهامات بالاعتداء الجنسي عن طريق القيود. كما تضمنت مزاعم بأنه اعتدى جنسيا على فتاة تبلغ من العمر 15 عاما في حفل في عام 2004.

ودفع جيريمي ببراءته من التهم السابقة، وقال محاميه ستيوارت غولدفارب إنه "بريء تمامًا".

كما وجه محققون من إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس دعوة لمزيد من الضحايا المحتملين للتقدم عندما تم تقديم التهم الأولية في يونيو.

ويمكن أن تؤدي التهم المجمعة إلى أحكام بالسجن تزيد عن 250 عامًا.

كان جيريمي، الملقب بـ"القنفذ"، من بين أشهر الفنانين وأكثرهم إنتاجًا في صناعة الأفلام الإباحية منذ السبعينيات.

وتم التحقيق معه وتوجيه الاتهام إليه من قبل فريق عمل مدعي عام، تم تشكيله لمواجهة سوء السلوك الجنسي في صناعة الترفيه حيث اكتسبت حملة "مي تو" زخمًا في أواخر عام 2017.