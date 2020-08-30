ونجت الطفلة، التي تبلغ من العمر 3 سنوات ولم يكشف عن هويتها، اليوم الأحد، بعدما التف ذيل الطائرة حولها ورفعها نحو 10 أمتار في الهواء.

وكانت الفتاة الصغيرة تشارك في مهرجان "هسينتشو سيتي الدولي" للطائرات الورقية في بلدة "نانلياو" الساحلية عندما علقت بـطائرة ورقية عملاقة برتقالية الذيل، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

وأظهرت لقطات مصورة على فيسبوك الفتاة مجهولة الهوية وهي ترتفع وتتأرجح في الهواء لبضع ثوان قبل أن تسقط على الأرض، فيما اندفع المتفرجون المذعورون لمساعدتها، وتمكنوا بالفعل من الإمساك بها.

ذكرت تقارير إخبارية أن الطفلة كانت مذعورة، لكنها لم تتعرض لإصابات جسدية في الحادث الذي وقع في الساعة 3:40 مساء بحسب التوقيت المحلي.

وعلقت حكومة مدينة هسينتشو على الفور مهرجان الطائرات الورقية، ووعدت بتنفيذ مراجعة السلامة.