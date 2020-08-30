وحصل الطالب المجتهد "إبراهيم" على معدل 99.6 في المئة في الثانوية العامة، على الرغم من أنه يخصص وقتا لبيع الفريسكا ( حلوى من رقائق الويفر) على شواطئ الإسكندرية لتحصيل مصروفاته ومساعدة أسرته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشاب، حيث عبر عن أمنيته في الالتحاق بكلية الطب البشري.

وأوضح إبراهيم أن والده يعمل أيضا بائعا للفريسكا، مشيرا إلى أنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب لإسعاد والده وأسرته.

وأكد هاني يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، تواصل مع إبراهيم، ليخبره بالموافقة على منحة كاملة للشاب الذى اختار كلية طب جامعة الإسكندرية .

وأضاف في تغريدة لاحقة أن شركة أورانج للاتصالات قررت دعم الطالب، بكورسات علمية، ومستلزمات تعليمية، بقيمة 100 ألف جنيه سنويا، طيلة مدة دراسته.

وتابع يونس:"الباقى عليك يا بطل .. إحنا مش عاوزين طبيب عادى،لاااا، إحنا عاوزين بروفيسور مجدى يعقوب جديد".

وأضاف:" مصر تستحق يا إبراهيم.. فخور بإبراهيم، وعقبال بناتى يا رب."

وكان إبراهيم قد قال في مداخلة مع وسائل إعلام محلية إنه يعمل في مهنة بيع الفريسكا، خلال أيام الإجازة الصيفية منذ أن كان في الصف الرابع الإبتدائي.