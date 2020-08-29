ونشر قريب العريس، آرون ساويتسكي، مقطع فيديو للواقعة الغريبة، حيث ظهر الأخير وهو يلقي خطابا أمام زوجته دنيس خلال مراسم الزفاف.

وقال ساويتسكي في خطابه: "لنواجه الأمر.. سنة 2020 لم تكن أفضل سنة!"، ليظهر البرق في اللحظة ذاتها خلفه، بشكل مخيف.

وأصابت الواقعة جميع الحاضرين بالذهول، من بينهم زوجته التي التفتت إلى الضيوف وهي تفتح فمها من شدة الدهشة.

وانتشر مقطع الفيديو هذا بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ليضيف حدثا جديدا للأحداث الغريبة التي وقعت في 2020، أبرزها فيروس كورونا المستجد.

وصاحب الفيديو الذي تم نشره على تطبيق إنستغرام، تعليقا من العريس قال فيه: "ارفعوا الصوت من أجل هذا الفيديو. الطبيعة الام لديها حس فكاهي ساخر".

وطمأن متابعيه بأنه لم يصب أحد بأذى بسبب البرق، لافتا إلى أن مراسم الزفاف انتهت قبل أن يبدأ المطر بالهطول.