ويقع المنزل التاريخي الذي بني في القرن السادس عشر، بقرية وينغهام في كينت، وتحديدا بالقرب من منعطف في شارع ضيق، لا يكاد يتسع للشاحنات الكبيرة، التي تمر من هناك رغم ذلك، لإيصال طلبيات.

والتقطت كاميرا مراقبة مثبتة في المنزل من الخارج، شاحنة كبيرة تسير بالقرب منه، قبل أن تصطدم به وتلحق أضرارا بالمبنى.

وما زاد الموضوع غرابة، أن عمال البناء كانوا قد انتهوا من إصلاح المنزل من حادث تصادم سابق، قبل 3 ساعات فقط من الحادث الجديد، وفقما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

وقال مارك كيلبي، مالك المنزل، إنه اشترى العقار عام 2015، وكان على علم أنه تعرض لصدمات مماثلة في السابق، لكنه لم يتخيل أن تكون بهذا العدد، لافتا إلى أن عددها تخطى العشرين، على حسب تقديره.

وأضاف أنه حاول التواصل مع السلطات مرارا لإيجاد حل لهذه المشكلة، داعيا إلى منع مرور الشاحنات الكبيرة من ذلك الشارع الضيق، خاصة أن مدرسة ابتدائية تقع خلف البناء تماما، مما يزيد من مخاطر تلك الشاحنات كونها قد تتسبب في أذية الأطفال.