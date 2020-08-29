ويقترب مجموع سنوات عمر الزوجين من 215 عاما، وقد حصلا على شهادة "غينيس" في منتصف أغسطس الجاري، كأكبر زوجين معمرين حتى الآن، وفقما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وابتعد مورا عن والديه ليتزوج سرا من كوينتيروس، التي كان أهلها أيضا يرفضون الزيجة، وقد تم عقد قرانهما في 7 فبراير 1941.

لكنهما لا يزالان يقضيان حياتهما معا بعد مرور 79 عاما من زواجهما، وكلاهما يتمتع بصحة جيدة، ولا يفتقدان هذه الأيام سوى الاجتماع بالأسرة الكبيرة، بسبب تفشي فيروس كورونا الذي حد من الزيارات.

وُلد مورا في 10 مارس 1910، فيما ولدت كوينتيروس في 16 أكتوبر 1915، وتزوجا في أول كنيسة بناها الإسبان في كيتو عاصمة الإكوادور، ويعيش المعلمان المتقاعدان في المدينة ذاتها حتى الآن.

ولدى مورا وكوينتيروس 5 أبناء و11 حفيدا، وقالت ابنتهما سيسيليا إن والداها "يتمتعان بالرشاقة والنشاط، وكانا في السابق أكثر حركة، لكن مع جائحة كورونا أصبحا أكثر حزنا مع قلة الزيارات وتقلص التجمعات العائلية الكبيرة".

وأضافت سيسيليا: "منذ مارس الماضي لم تجتمع العائلة كما كنا نجتمع في السابق، أعرف أن والديّ بحاجة إلى التواصل العائلي، لكن هذا أصبح صعبا هذه الأيام".

وأوضحت سيسيليا أن والدها يستمتع بمشاهدة التلفاز وشرب الحليب، أما والدتها فهمي مغرمة بالحلويات وتحب قراءة الصحف كل صباح.