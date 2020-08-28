قال مسؤولون إن اثنين من الموظفين على متن القطار نجحا في دق صافرة الإنذار وهربا دون إصابات.

وتم الإبلاغ عن الحريق بالقرب من لانيلي، في جنوب ويلز، نحو منتصف ليل الأربعاء.

واستمرت النيران مشتعلة في ثلاثة من عربات القطار حتى ظهر الخميس، حيث طُلب من الناس الابتعاد عن المنطقة بينما كان رجال الإطفاء يكافحون الحريق.

وأعلنت الشرطة وقوع حادث كبير وطلبت من مئات الأشخاص الانتقال إلى مدرسة قريبة ومركز مجتمعي لأنه لا يزال هناك "خطر كبير" داخل المنطقة المجاورة.

قال المفتش آندي مورغان "ما نعرفه هو قطار شحن يحمل كميات كبيرة من وقود الديزل، اشتعلت فيه النيران وخرج عدد من عرباتها عن مسارها ... لحسن الحظ، على الرغم من الخطر الواضح، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وأضاف أن "الحريق كان كبيرا بسبب كمية الوقود التي يحملها ويشكل خطرا محتملا على المجتمع الأوسع"، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وتحقق السلطات في سبب خروج القطار عن القضبان، وما نتج عنه من حريق.