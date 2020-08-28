وسُرقت اللوحة، التي قدر خبير قيمتها بنحو 15 مليون يورو (18 مليون دولار)، ويعود تاريخها إلى عام 1626، من متحف هوفييهفان أردن قبل فجر الخميس، وذلك بطريقة لا تخطر على البال من فرط سهولتها، حيث تمكن اللصوص من التسلل عبر الباب الخلفي بعد كسره.

وقالت الشرطة في بيان، الخميس، إن أفرادها توجهوا للمتحف بعد أن دوى صوت الإنذار، واتضح أن الباب الخلفي كسر وسرقت لوحة.

وأحال متحدث باسم المتحف كل الأسئلة إلى الشرطة.

وتعرضت لوحة "صبيان يضحكان" للسرقة مرتين من قبل، خلال تاريخها الممتد لأربعة قرون، كانت الأحدث منهما من نفس المتحف في مايو 2011.

واستعادتها الشرطة في نفس العام بعدما اعتقلت 4 رجال كانوا يحاولون بيعها.

وهذه ثاني واقعة سرقة للوحة من متحف هولندي مغلق أمام الجمهور منذ تفشي جائحة كوفيد-19، بعدما سرقت لوحة لفان جوخ في مارس من متحف سينغر لارين.