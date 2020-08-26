وقامت الطائرة ذات المقعدين بالرحلة التجريبية في طقس جيد من أجل الترويج للطاقة المتجددة، بحسب رويترز.

ووصل المظلي رفائيل دومجان إلى سرعة 150 كيلومترا في الساعة أثناء قفزته، وهبط على مقربة من قاعدة المشروع في بايرن.

وقال دومجان، المشجع لمشروع "سولارستراتوس" وهو مشارك أيضا في قيادة الطائرة، "هناك العديد من الأمور المهمة، اليوم، لكن أهمها أن هذه المرة الأولى على الإطلاق التي يقفز فيها شخص ما من طائرة تعمل بالكهرباء. هذا شيء يغير مستقبل هذه الرياضة للمظليين".

وأضاف "هذه أول مرة نقوم بالقفز فيها من طائرة تعمل بالطاقة الشمسية. تسلقت مع الطاقة القادمة من الخلايا الشمسية للطائرة".

ويستهدف الفريق القيام برحلة جوية على ارتفاع شاهق بطائرة تعمل بالطاقة الشمسية فقط في عام 2022، سعيا للوصول إلى طبقة الستراتوسفير، من طبقات الغلاف الجوي الأرضي العليا، بارتفاع 20 ألف متر.