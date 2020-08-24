ووثق الفيديو الذي نشره ظافر العابدين، حالة التلف التي أصابت مقاعد الطائرة، بما في ذلك مقاعد درجة رجال الأعمال التي كان فيها، بالإضافة إلى وجبة الطعام التي لم تبدو بصورة جيدة.

وأرفق الفنان مقطع الفيديو بتعليق، أوضح فيه السبب الذي دفعه للتصوير، قائلا: "صورت هذا الفيديو لأنني مستاء من الحالة التي وصلت إليها الخطوط الجوية التونسية".

وأضاف: "بصفتي تونسيا فخورا ببلدي، أشعر بأن حالة الخطوط الجوية لا تمثل ما تعنيه تونس، ومن هو الشعب التونسي. بلدنا يستحق أفضل بكثير من هذا".

وأشار الفنان التونسي إلى أنه تردد في نشر الفيديو، واستطرد موضحا: "كنت مترددا في نشر هذا المقطع، لأنني اعتقدت بأن الأمور قد تتغير، وشعرت بمسؤولية حماية بلدي وسمعتها، لكن بعد الإنكار المستمر للطيران التونسي والاستخفاف المستمر بالرأي العام، قررت مشاركة هذا الفيديو، لأن أفضل طريقة لمحاربة هذا العجز والفساد هي كشف الحقيقة.. حان وقت التغيير!".

وأرفق العابدين تعليقه بوسمين (هاشتاغ)، مطالبا الناس بنشرها " من أجل التغيير"، هي: (#نستحقواخيرمن_هكا)، و(#تطويرالخطوطالجوية_التونسية).