ونشرت الصفحة الرسمية للهضبة عمرو دياب على يوتيوب، فيديو كليب أغنية "أماكن السهر"، وحصدت نحو نصف مليون مشاهدة خلال 4 ساعات من طرحها.

وتم تصوير الفيديو كليب في أحد المناطق الساحلية، وظهرت دينا الشربيني في معظم مشاهد الفيديو، وقدمت رقصة.

ويعد هذا الفيديو كليب بمثابة إعلان جديد من عمرو دياب، لحبه للشربيني، بعد أن نشر سابقا صورة تجمعهما على حسابه في تطبيق إنستغرام، ليؤكد شائعات الارتباط التي طالتهما على مدار سنوات.

و"أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، وإخراج أحمد النجار.