وأثرت الحادثة مشكلات مرورية كبرى وأدت إلى اندهاش المارة، وذلك بعما فشلت عملية إغلاق الجسر التاريخي بعد فتحه كالمعتاد للسماح بمرور سفن في النهر الشهير.

وغردت شرطة لندن عبر تويتر بعيد الساعة الخامسة مساء أن الجسر أغلق امام المارة والسيارات، وأن عمالا يعكفون على إصلاحه.

وبعد ساعة واحدة غردت الشرطة بأن الجسر أعيد فتحه.

يشار إلى أن جسر "تاور بريدج" طوله 244 مترا ويبلغ ارتفاع أبراجه 65 مترا. وقد شيد ما بين عامي 1886 و1894.