وكتبت الدار عبر حسابها على إنستغرام في منشور تضمن تسجيلا مصورا عن المزاد الذي أقيم مساء الجمعة: "شاهدوا لحظة بيع نظارات غاندي مقابل 260 ألف جنيه استرليني (340 ألف دولار). لقد وجدناها قبل فترة لا تتعدى 4 أسابيع في علبة البريد التابعة لنا، وقد وضعها رجل كان عمّه قد حصل عليها من غاندي شخصيا. إنها نتيجة رائعة لقطعة رائعة".

وكان السعر التقديري لهذه النظارات الدائرية المطلية بالذهب يراوح بين 10 آلاف جنيه استرليني و15 ألفا (13 ألف دولار و20 ألفا).

وقال أندرو ستو، وهو أحد مفوضي المزادات لـ"سكاي نيوز": "أمسك زميل لي بالظرف ومزقه ووجد رسالة عليها عبارة "هذه النظارات كانت لغاندي، اتصلوا بي".

وأشار ستو إلى أنه بعد الاتصال بالبائع "أجرينا عمليات تفتيش وبحث خلصنا على إثرها إلى أننا أمام اكتشاف تاريخي.. عاودت الاتصال بالرجل وقال لي "إذا كانت بلا قيمة، تخلصوا منها"، لافتا إلى أن البائع كاد "يسقط أرضا" لدى إبلاغه بالقيمة التقديرية للقطعة.

ويقول ستو إن النظارات احتفظ بها أحد أقارب مرسلها، الذي كان يعمل في جنوب إفريقيا، في الوقت الذي كان به غاندي في زيارة إلى البلد ذاته، وحدث ذلك بين عامي 1910 و1930، حيث التقى الرجلان وحصل العم على الهدية التاريخية.

وقال ستو: "هذه أشهر نظارة لدينا على الإطلاق، وأهم العناصر التاريخية التي وجدناها. إنها جزء حقيقي ومهم من التاريخ، ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن للمهتمين وللعالم أيضا، فهي قطعة خاصة جدا".