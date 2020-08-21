ونقلت "فرانس برس" عن المديرية العامة للأمن الوطني المغربي إنها "تمكنت مساء الخميس "من حجز 13 طنا من مخدر الشيرا (الحشيشة) على متن شاحنة لنقل البضائع وسيارة"، في منطقة قروية قرب الدار البيضاء.

وأسفرت العملية عن توقيف شخص (39 عاما) "للاشتباه في تورطه في هذا النشاط الإجرامي" بحسب البيان الذي أشار إلى أن الأخير "كان مبحوثا عنه من أجل الاتجار الدولي في المخدرات".

وأشار البيان إلى استمرار عمليات البحث لتوقيف باقي المتورطين في هذه العملية.

وضبطت السلطات المغربية العام الماضي نحو 179 طنا، بحسب حصيلة رسمية.