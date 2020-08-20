وقال بيان صادر عن "ترينورد" إن الراكب الوحيد الذي كان يسافر على متن القطار تلقى إسعافات في الموقع ثم تم نقله بعد ذلك إلى المستشفى.

وأضاف البيان أن سائق القطار مضيفًا أن السائق، والمسؤول عن الأمن والإجراءات الإدارية، أصيبا كذلك بجروح طفيفة.

ويربط الخط بين ميلانو وليك كومو، ويعبر منطقة صناعية غنية تُعرف باسم بريانزا، شمال شرق ميلانو، العاصمة المالية لإيطاليا.

وقال البيان إن الحادث أسفر عن خروج 3 عربات عن مسارها بالقرب من محطة بلدة كارنات الصغيرة، وأضاف أنه يجري التحقيق في سبب الحادث، وفق "رويترز".

ولم يتبين لماذا كان القطار يحمل راكبا واحدا فقط.