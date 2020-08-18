وقتل الموسيقي، البالغ 37 عاما ومؤسس فرقة "ران دي مي سي" الثلاثية، برصاصة في الرأس في نيويورك في 30 أكتوبر 2002، في ستوديو تسجيل بمنطقة كوينز.

وأقيمت له جنازة مهيبة في كاتدرائية آلن، ضمت مشاهير الراب في تلك الفترة، فضلا عن آلاف الأشخاص.

وأعلن المدعي العام الفدرالي في بروكلين، الاثنين، توجيه تهمة القتل المرتبط بتجارة الكوكايين، إلى كارل جوردان جونيور (36 عاما) ورونالد واشنطن (56 عاما)، المشتبه فيهما منذ فترة طويلة في الجريمة، التي بدت على الفور وكأنها تصفية حسابات.

ووجهت إلى جوردان جونيور كذلك 8 تهم أخرى مرتبطة ببيع الكوكايين، وأوقف الأحد، ودفع ببراءته الاثنين من التهم الموجهة إليه خلال جلسة قصيرة عبر الفيديو.

أما رونالد واشنطن المسجون في الأساس، فسيمثل في موعد لم يحدد بعد.

ويواجه الرجلان السجن 20 عاما كحد أدنى وصولا إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام في حال إدانتهما، وفق ما أوضح المدعي العام سيث دوشارم.

وقال المدعي العام إن الرجلين المسلحين دخلا في 30 أكتوبر 2002 إلى استوديو التسجيل في حي جامايكا بمنطقة كوينز.

وفي حين ثبت رونالد واشنطن أحد الشهود على الأرض، اقترب كارل جوردان، وكان يومها في الثامنة عشرة، من جام ماستر جاي وأطلق رصاصتين عليه "بدم بارد" من مسافة قصيرة، مما أدى إلى مقتل مغني الراب وإصابة شخص آخر في الرجل.

وقد قتلت مجموعة من فنانين الراب بالرصاص بين العامين 1995 و2002، من بينهم توباك شاكور في 1996، ونوتوريوس بيغ في 1997.