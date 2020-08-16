قالت وزيرة الثقافة المكسيكية، أليخاندرا فراوستو، في تغريدة على تويتر "تلقيت بحزن كبير نبأ وفاة مرسيدس بارشا". وأضافت "تعازينا الحارة".

ولم يكشف سبب وفاة بارشا التي تقيم منذ 1961 في مكسيكو. لكن وسائل إعلام كولومبية ذكرت أنها كانت تعاني من مشاكل تنفسية.

وكان غارسيا ماركيز، المتوج بجائزة نوبل للأدب في 1982، وولد في أراكاتاكا في كولومبيا في 1927، توفي في 2014 في مكسيكو.

وعبر الرئيس الكولومبي إيفان دوكي عن تعازيه للعائلة. وكتب "اليوم توفيت مرسيدس بارشا التي كانت حب حياة مواطننا الحائز على نوبل غابرييل غارسيا ماركيز ورفيقته بلا شروط"، مؤكدا "تضامن" كولومبيا مع عائلتهما.

وقالت "مؤسسة غابو" لقب الروائي الراحل، واسمها الكامل "مؤسسة غابرييل غارسيا ماركيز للصحافة الإيبرية الأميركية الجديدة" أن مرسيدس بارشا "توفيت في منزلها في مكسيكو حيث استقرت مع غابو في 1961.

وكان غارسيا ماركيز ومرسيدس بارشا تزوجا في 1958 وعاشا معا حتى وفاة الكاتب.

ومرسيدس بارشا التي ولدت لمهاجرين مصريين، ولدت وعاشت في ماغانغوي في كولومبيا حيث كان والدها يملك صيدلية. وكان غارسيا ماركيز يعرفها منذ الطفولة عندما كان يتنقل مع والده لبيع أدوية من قرية إلى قرية.

ورزق الزوجان بابنين أحدهما غونزالو وهو رسام والثاني رودريغو وهو مخرج ومنتج سينمائي وتلفزيوني.

وأثارت وفاة مرسيدس بارشا ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي في الأوساط الأدبية والثقافية والسياسية.

وكتبت رئيسة بلدية مكسيكو كلاوديا شينبوم "تشرفت بمعرفة مرسيدس بارشا" مشيدة "بسيدة عظيمة وجميلة".