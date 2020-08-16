وأقيم الحفل على المسرح المكشوف للمكتبة بحضور نحو 300 شخص مع اتباع الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا مثل التباعد بين مقاعد الحاضرين واستخدام الكمامات عند الدخول.

وقال الموسيقار راجح داود المشرف على مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية في كلمة قبل انطلاق الحفل إن المهرجان رغم قصر مدته يشهد الكثير من الفعاليات ومشاركة نجوم كبار أمثال علي الحجار ومصطفى قمر إضافة إلى بعض الفرق الشبابية.

وتكرم الدورة الثامنة عشرة من مهرجان الصيف الدولي فنان الاستعراض الراحل محمود رضا الذي توفي في شهر يوليو الماضي. وتستمر الدورة حتى 29 أغسطس الجاري.

ويشمل البرنامج حفل موسيقي لأوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة الموسيقار ناير ناجي وورشات عمل ومحاضرات بالإضافة إلى سهرة مع المنشد محمود التهامي.