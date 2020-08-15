وأوضح نجم الراي في تسعينات القرن الماضي في بيان: "زالت البسمة عن وجهي تاركة مكانها الأسى الذي اتشاركه معكم . لقد تأذى شعبكم أيها الأشقاء اللبنانيين وقد انفطرت قلوبنا"، وفق "فرانس برس".

وسيعود ريع الأغنية المنفردة والفيديو كليب المرافق لها التي ستطرح بعد أسبوعين على المأساة، للصليب الأحمر على ما جاء في البيان.

وفي إطار هذه الأغنية، تعاون الفنان مع منسق الاسطوانات اللبناني رودج. وكتب هذا الأخير عبر فيسبوك "تعرضت بيروت لانفجار اجتاح قلب المدينة مخلفا شعبا مجروحا وجائعا مشردا".

وقد أرفق الرسالة بصورة تظهره مع الشاب خالد.

وأسفر الانفجار الذي هز بيروت في الرابع من أغسطس عن سقوط أكثر من 17 قتيلا، فضلا عن إصابة أكثر من 6000 آخرين، وتدمير أحياء بأكملها.



