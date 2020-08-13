ووفقا لدراسة أجرتها جامعة "هارفارد" فإن الأطباء الجراحين، والباحثين الأكاديميين، وعلماء الرياضيات، كانوا معظمهم من مستخدمي اليد اليمنى، بينما وجدت أن المعماريين والفنانين والموسيقيين، لديهم النسبة الأكبر من العسر.

كما أظهرت دراسة أخرى أجرتها "هارفارد"، أن العسر أقل حظا من الناحية المادية، حيث يتقاضى العسر راتبا أقل بنسبة 10 إلى 12 بالمئة من نظرائهم اليمينيين.

كما كشفت بحوث طبية في 2014، أن العسر يكونون عرضة أكثر لارتفاع ضغط الدم، والخرف، وحتى الوفاة المبكرة.

وعلى الرغم من قلتهم، شهد العالم العديد من الشخصيات المؤثرة التي استخدمت اليد اليسرى حياتها، ومن بينهم أكبر رجال الأعمال، ورؤساء دول سابقين.

ومن بين أبرز العسر، اثنين من أغنى رجال العالم، وهم الأميركيان بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، ومارك زوكربيرغ، مؤسس موقع فيسبوك، وفقا لصحيفة "غارديان".

ومن أبرز الشخصيات التاريخية التي اعتمدت على اليد اليسرى، الجنرال الفرنسي نابليون بونابرت، والإمبراطور الروماني يوليوس قيصر، والمبتكر الأميركي هينري فورد، والفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي، والعبقري ألبرت آينشتاين، الذي كان يتقن كذلك العمل بيده اليمنى.

أما في عالم الرياضة، فاشتهر الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا كونه أعسر..

وفي عالم هولييود، تشمل قائمة العسر توم كروز، وروبرت دي نيرو، وبراد بيت، وأنجيلينا جولي، وسيلفستر ستالون، وجوليا روبرتس، وجيم كاري، بالإضافة لآخرين.

أما في السياسيين، فاشتهر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما كونه أعسر، وكذلك الزعيم البريطاني السابق وينستون تشيرشتل، ومثله حفيد ملكة بريطانيا، الأمير وليام.