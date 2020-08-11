ولم تكشف الصور عن شكل زوجة عساف، مما أثار فضول مشجعيه الكثيرين، حول هويتها، ليصبح موضوع زوجة عساف (31 عاما) متداولا بشكل كبير على موقع تويتر.

وتبين بعد أيام أن زوجة عساف هي فتاة فلسطينية من القدس، تدعى ريم عودة، أسرتها مقيمة في السعودية، حيث ولدت لأب فلسطيني وأم دنماركية، وفقا لمصادر عربية.

وذكرت المصادر أن ريم في العشرين من عمرها، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل زواج الفنان الفلسطيني الشهير بالكامل حتى الآن، على الرغم أنه تردد أن هناك قصة حب جمعت كل من ريم وعساف منذ أول لقاء جمعهما العام الماضي في الإمارات، وتعمقت علاقتهما خلال الشهور الماضية

واقتصر حفل الزفاف على مجموعة مصغرة من الأصدقاء وأفراد العائلة المقربة في مدينة دبي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن عساف كان قد فسخ خطوبته من الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي قبل 4 أعوام.