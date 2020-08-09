وقالت الصحيفة إن المواطن السعودي يدرس وضعه القانوني عقب أن اكتشف أن زوجته نجحت في استنساخ الواتساب الخاص به ونقلته إلى جوالها، وباتت تتلقى على مدار 9 أشهر نسخة من أي محادثة في جوال زوجها.

واعتبر الزوج تصرف الزوجة تجسسا منهيا عنه وجريمة معلوماتية، فيما رفضت الزوجة الحديث عن الواقعة وطلبت الطلاق.

ونقلت "عكاظ" عن المستشار القانوني المحامي خالد أبو راشد قوله إن "ما أقدمت عليه الزوجة من استنساخ الواتساب الخاص بزوجها جريمة معلوماتية مكتملة الأركان وعقوبتها السجن مدة عام والغرامة 500 ألف ريال وفق المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية".

وأوضح أن النظام "لم يستثن أي روابط أسرية أو زوجية، إذ يعتبر اختراق الجوال من قبل أي زوج أو زوجة أو أب أو أخ جريمة معلوماتية بغض النظر عن الروابط الأسرية".

وحذر أبو راشد "الزوجات من مغبة الإقدام على مثل هذه الأمور كونها جريمة معاقب عليها نظاما، خلاف أن التجسس منهي عنه شرعا".