وبحسب موقع "TSA" الجزائري، فإن الأم والرضع الخمسة يتمتعون جميعا بصحة جيدة، بعد عملية الولادة التي أجريت داخل مصحة خاصة.

وظهر أحد أفراد الطاقم في مقطع فيديو وهو يقفُ إلى جانب المواليد الخمسة، قائلا إن فريقا طبيا أشرف على العملية، لكنه لم يشر إلى وزن الرضع.

وحظي الخبر بتفاعل على المنصات الاجتماعية، وأعرب معلقون عن سعادتهم بسلامة الأم والأبناء الخمسة، وهم جميعا من الذكور.

ويعد التوأم المؤلف من مولودين الأكثر شيوعا بين البشر، لكن عدد الأجنة قد يزيد في بعض الأحيان.

وبحسب بيانات جامعة ستانفورد الأميركية، فإن إنجاب التوأم لا يشكل سوى 3 في المئة من إجمالي الولادات بشكل عام.

وتشير المؤسسة الأكاديمية، إلى أن عدة عوامل تتحكم في إنجاب التوائم مثل عامل الوراثة والتقدم في العمر بالنسبة للأم، فضلا عن العامل العرقي، وسجل الإنجاب لدى المرأة.