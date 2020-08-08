ويعرض المؤتمر الرقمي أولويات الشباب العربي وآفاق تحقيقها، كما يعلن نتائج الدراسة الشاملة التي أجراها لاستطلاع أبرز القضايا التي تهم الشباب العربي حاضرا ومستقبلا وفق الحقائق المبنية على الأبحاث، التي تساهم في تشكيل خارطة طريق واضحة تحددها معلومات علمية تساعد في وضع سياسات مفيدة وتقديم برامج نوعية تمكّن الشباب في مختلف البلاد العربية.

وشملت دراسة "أولويات الشباب العربي" في مرحلتها الأولى 7000 شاب وشابة من 21 دولة عربية ضمن الفئات العمرية بين 15 و34 سنة.

ويغطي الاستطلاع عدة أولويات حيوية للشباب العربي ضمن قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والأمان، والدخل، وفرص العمل، وتطوير الذات، والبيئة، والبنى التحتية، والمعايير المجتمعية، والترفيه، والتقدم التكنولوجي.

وسيشهد المؤتمر الذي يعقد عبر تقنية التواصل الرقمي كلمة خاصة لأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالإضافة إلى مداخلات وكلمات خاصة من قبل وزراء الشباب العرب من مصر والمغرب والبحرين والأردن والإمارات.

كما يستضيف المؤتمر حوارا خاصا لـ100 شاب وشابة من مختلف أرجاء الوطن، لمناقشة مخرجات الدراسة، فيما سيشهد المؤتمر إعلان مركز الشباب العربي عن مبادرة تفاعلية خاصة بأولويات الشباب العربي.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الشباب العربي الذي يترأسه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يستثمر في مجال البيانات والأبحاث التي تخدم قطاع الشباب العربي وفق عدة مسارات تنموية ترتبط بجمع البيانات الشبابية وتحليلها، والأبحاث المرتبطة بعمل وواقع الشباب وأيضا حول أفضل البرامج والممارسات في قطاع العمل الشباب العربي والعالمي، لتشكل مرجعا لصناع القرار والباحثين وكافة العاملين في مجال خدمة الشباب والاستثمار في طاقاتهم.