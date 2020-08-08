وأظهرت الصور ما سببه الانفجار الضخم، الذي سببته شحنة نترات الأمونيوم المنفجرة، حيث بدت القبور مهشمة تماما من جراء الكارثة.

ولا تزال أصداء انفجار مرفأ بيروت تلقي بظلالها على العاصمة اللبنانية، بعد أن حل الدمار والخراب في مناطق عدة، حيث دمر الانفجار صومعة الحبوب الوحيدة بلبنان.

وأعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أن عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 154 قتيلا، حسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف المسؤول اللبناني أن حالة 20 بالمئة من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 مصاب تطلبت دخول المستشفى، وأن هناك 120 في حالة حرجة، فيما تواصل فرق الإنقاذ مسحها تحت الأنقاض بحثا عن عشرات المفقودين.