ووفقا لمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي فقد كان العروسان منهمكين بأخذ لقطة تصويرية تجمعهما معا وهما يرتديان حلة الزفاف.

وأظهر الفيديو العروس وهي تشعر بالذعر من جراء سماعها صوت الانفجار في مرفأ بيروت والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 150 شخصا وإصيب المئات بجروح.

وبعدها بلحظات وعلى إثر الانفجار الثاني تناثر زجاج المحل القريب من جلسة التصوير بالقرب من العروسين وعلى الرصيف المقابل ليهرول جميع الحاضرين إلى ملاذ آمن.

وبحسب لقطات الفيديو المنشورة، ظهرت صورة سيارة زفاف العروس والزجاج متناثر من حولها، وأصوات هلع تطلب الاستغاثة والمساعدة.