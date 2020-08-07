وأعلنت دار "كراون" للنشر، الخميس، أنه سيتم نشر كتاب بوش "واحد من كثر: صور المهاجرين في أميركا" في 2 مارس، حيث يتضمن الكتاب 43 صورة للرئيس رقم 43، ولوحات بأربعة ألوان لمهاجرين عرفهم على مر السنين، إلى جانب مقالات عن السيرة الذاتية كتبها عن كل منهم.

وأشاد بوش الذي شغل منصب الرئيس من 2001 إلى 2009 ، بإسهامات المهاجرين، في تناقض ملحوظ مع خطاب الرئيس الحالي دونالد ترامب وسياساته.

وكرئيس، أيد بوش مشروع قانون إصلاح الهجرة من الحزبين والذي فشل بصعوبة في تمريره عام 2007، مع معارضة من كل من الليبراليين والمحافظين.

وكتب بوش في مقدمة الكتاب الجديد "بينما أدرك أن الهجرة يمكن أن تكون مشكلة عاطفية، أرفض فرضية أنها قضية حزبية. ربما تكون أكثر القضايا الأميركية، وينبغي أن تكون واحدة توحدنا".

وأشار إلى أنه لم يرغب في طرح الكتاب خلال موسم الانتخابات. ولم يؤيد بوش ترامب أو خصمه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وكتب "آمل أن يساعد هذا الكتاب في تركيز اهتمامنا الجماعي على الآثار الإيجابية التي يتركها المهاجرون على بلدنا".

وأصبح بوش رسامًا مخصصًا للصور الشخصية ومؤلفًا تبيع كتبه كثيرا منذ مغادرته البيت الأبيض.

وباعت مذكراته "نقاط القرار" أكثر من 3 ملايين نسخة، وتشمل كتبه الأخرى "41" عن والده الرئيس السابق جورج إتش دبليو.

ويتزامن الكتاب مع معرض قادم في مركز جورج دبليو بوش الرئاسي في دالاس، فيما سيتم إصدار الكتاب كغلاف تجاري قياسي وفي طبعة فاخرة موقعة بمبلغ 250 دولارا.