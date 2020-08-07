وسجل الفيديو من خلال كاميرا مراقبة داخل المنزل، وظهرت فيه الثلاث لبنانيات خلال توجههن إلى الشرفة بعد سماع أصوات الإسعاف من جراء الحريق.

ورصدت الكاميرا لحظة الانفجار وشدته، ما تسبب في تهشم النوافذ، فيما كانت إحداهن تقف تراقب ما يحدث من خلف الشرفة الزجاجية، إلا أن الانفجار باغتها وطرحها أرضا لأمتار بعيدة، فيما لم يعرف الحالة الصحية لمن ظهروا في تسجيل الفيديو.

ونجم انفجار مرفأ بيروت عن حريق اندلع في مستودع تخزن فيه منذ 6 سنوات حوالى 2750 طنا من نيترات الأمونيوم "من دون أيّ تدابير للوقاية"، بحسب السلطات اللبنانية.

وتسب ذلك بمقتل 149 شخصاً على الأقل وجرح الآلاف وتشريد عشرات الآلاف، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.