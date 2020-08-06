وانتشرت قصة سحر فارس على المواقع والصفحات الإلكترونية، إذ كان من المفترض أن تصبح عروسا في الصيف المقبل، إلا أنها قضت في الانفجار المروع الذي هز العاصمة اللبنانية.

وقالت مصادر محلية إن سحر كانت ترافق 9 من زملائها في فوج إطفاء بيروت، لإخماد الحريق الذي سبق الانفجار.

وما جعل فارس حديث المواقع، هي الرسالة المؤثرة التي نشرها خطيبها جيلبير قرعان، على حسابه في فيسبوك، قال فيها إن عرسهما كان سيقام في يونيو 2021.

وأضاف: "ألغي زفافك في 6 يونيو 2021، لكنه سيقام غدا.. كل ما كنت تخططين له سيتم تحضيره، إلا رؤيتي لك بالفستان الأبيض".

وتابع: "حرقت قلبي.. راح طعم الحياة مع غيابك عني.. أحبك وسأظل أحبك حتى أصير معك ونكمل مشوارنا".

يشار إلى أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، أدى إلى مقتل أكثر من 135 شخصا وإصابة نحو 5 آلاف، فيما تواصل السلطات البحث عن مفقودين.