وشهدت العائلة تصدعا عندما قرر الزوجان الشابان العيش في الولايات المتحدة، بعد أن تخليا عن مهامهما الملكية.

ونشر الحساب الرسمي لقصر بكنغهام، الذي يقدم معلومات عن أنشطة الملكة وأفراد العائلة المالكة الآخرين، صورة لميغان والملكة إليزابيث تعود لعام 2018.

وهنأ الأمير تشارلز والد هاري والأمير وليام شقيقه ميغان بعيد ميلادها.

وانتقل هاري وميغان التي تحتفل ببلوغها سن 39 عاما إلى العيش في لوس أنجليس مع ابنهما آرتشي هذا العام، بعد أن تخليا عن مهامهما الملكية الرسمية بسبب خلافات مع أفراد في العائلة المالكة واهتمام إعلامي هائل.

وأظهرت وثائق أرفقها محامو ميغان بدعوى قضائية رفعتها ضد صحيفة، أن هاري (35 عاما) اعترف بأن خلافا نشب بينه وبين وليام، وأن ميغان شعرت بأنها "غير مشمولة بحماية" العائلة المالكة أثناء فترة حملها.

وفي الشهر الماضي، نأى الزوجان بنفسيهما عن كتاب سيرة عنهما، جاء فيه أن هاري يعتقد أن بعض أقاربه لا يحبون زوجته، الأميركية التي كانت تعمل بالتمثيل، وأن آخرين يرون أن الشعبية التي يحظى بها الزوجان يجب أن تخفت.