ونشر مالك نادي ألميريا الإسباني تغريدة على "تويتر" قائلا: " شكراً أنا بخير والحمد لله".

وتصدر تريند "تركي آل الشيخ" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد أنباء عن سفر رئيس الهيئة العامة الترفيه السعودية بشكل مفاجئ مع فريقه الطبي إلى نيويورك لمتابعه حالته الصحية.

وتداول إعلاميون ومغردون سعوديون صورة لتركي آل الشيخ، السبت، من المستشفى بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية.

كان آل الشيخ قد تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي، مما أدى إلى انتقاله إلى نيويورك بالولايات المتحدة وإجراء عمليات جراحية عدة تحت إشراف فريق طبي أميركي بأحد مستشفيات نيويورك.

وفي يونيو الماضي، كتب آل الشيخ عبر صفحته على فيسبوك: "لازلت في صراع مع هذا المرض، أهزمه جوله ويهزمني جولات لكني لازلت واقف على قدمي، ولن أدير ظهري له، ولن أستسلم، ليس تشبثًا بالحياة، ولكني لا أحب الهزيمة وربنا معايا".

والجمعة الماضية، كتب تركي آل الشيخ مهنئا متابعيه بمناسبة عيد الأضحى على تويتر: "عيد أضحى مبارك عليكم جميعا".