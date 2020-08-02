ونظرا لظروف الحج الاستثنائي والإجراءات الوقائية المتبعة في التباعد المكاني، تُقام المحاضرات عن بعد وتُنقل عبر الشاشات الموجودة في غرف الحجاج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما ترسل أسئلة المسابقات الثقافية عبر مجموعات "الواتسآب"، ويحظى الفائزون أو الفائزات بمجموعة متنوعة من الهدايا التذكارية، مثل "الأكواب وأعواد البخور، والحقائب النسائية، والساعات والأساور"، وتُقدم لهم بعد تعقيمها وتغليفها، لسلامة ضيوف الرحمن، مع إرفاق بطاقات تهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الأنشطة المقدمة للحجاج، التي يشرف على تنفيذها قادة وقائدات المجموعات ومسؤولات الأدوار، "مسابقتي أعمال الحج وبسلام آمنين"، و"لقاءات وتنبيهات صحية"، و"عرض لفتاوى الحج"، و"محاضرات دينية عن قيم الحج الحضارية".