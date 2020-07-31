وقال مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية في مصر، عبد الفتاح العاصي، أن هذه القرية "لا تخضع لإشراف الوزارة، وإنما للمحليات"، وفق ما ذكر موقع صحيفة الأهرام المصرية.

وشدد العاصي على أنه "لا يحق لأحد بالفنادق والمنتجعات السياحية، منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بـالبوركيني، حال كونه من خامات ملائمة لحمامات السباحة، وليس لها أثر سلبي على الصحة العامة ومطابقة للمواصفات الصحية".

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار المصرية سبق أن أصدرت منشورا في هذا الشأن، وتم تعميمه على الفنادق والمنتجعات السياحية.

وأشار إلى ضرورة تقدم من يتعرضون لمثل هذه الواقعة بالمنشآت الفندقية، بشكوى لوزارة السياحة والآثار.