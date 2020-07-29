وقالت سوذبيز إن ذلك رقم قياسي جديد لصورة ذاتية للفنان الهولندي.

وأضافت أن 6 مزايدين طلبوا، الثلاثاء "صورة شخصية للرسام وهو يرتدي قبعة سوداء" تعود إلى عام 1632. وبيعت الصورة الشخصية الأخيرة لرامبرانت افي مزاد مقابل 6.9 ملايين جنيه إسترليني عام 2003.

واللوحة التي تم بيعها، الثلاثاء، هي واحدة من بين 3 صور ذاتية فقط للرسام.

كان البيع جزءًا من مزاد على الإنترنت يعرض أعمالًا تمتد على مدى 5 قرون من تاريخ الفن، من رامبرانت إلى بيكاسو، ومن جوان ميرو إلى بانكسي.

وقالت هيلينا نيومان، رئيسة سوذبيز أوروبا: "مع تغير التقييم للفن العالمي، انتهزنا أيضًا الفرصة للقيام بالأشياء بشكل مختلف".

وأضافت أن المزاد يلبي احتياجات "جيل جديد من هواة المقتنيات (الذين) يُظهرون اهتمامًا أقل بفئات سوق الفن التقليدية في الماضي".

وتشمل اللوحات الأكثر قيمة (امرأة في قبعة حمراء) من عام 1927، والتي تتراوح قيمة بيعها ما بين 20 و30 مليون جنيه إسترليني (25-37.5 مليون دولار).

ويتضمن المزاد أيضًا ثلاثية لبانكسي بعنوان "مشهد البحر المتوسط"، رسمت في عام 2017.

وتم تقديمها في إطارات تقليدية متقنة، وتتميز بسترات برتقالية اللون وترمز إلى الأرواح التي فقدت في البحر أثناء أزمة الهجرة الأوروبية.

ومن المقرر أن تذهب عائدات اللوحات، التي يتوقع أن تجلب من 1 إلى 1.5 مليون دولار، لمستشفى في بيت لحم.

وقالت سوذبيز لندن إن حوالي ثلثي الأعمال المعروضة للبيع لم تعرض في مزاد علني من قبل، مشيرة إلى أن معظمها كان خارج السوق لمدة عقدين.