ووفقا لصحف إنجليزية، نصح الأمير وليام شقيقه الأصغر هاري قبل الزواج قائلا: "ليس عليك الاستعجال بالزواج. خذ وقتك الكامل للتعرف بشكل حقيقي على هذه الفتاة".

ووفقا للصنداي تايمز، فأن عبارة "هذه الفتاة" أثارت سخط هاري كثيرا، واعتبر فيها تعال كبير من شقيقه الأكبر، دوق كامبريدج، للفتاة الأميركية ميغان ماركل.

ووفقا لمصادر داخل العائلة، فإن العائلة المالكة لم تتقبل الممثلة الأميركية ميغان ماركل، التي قرر هاري الزواج منها، وعلى رأس المعارضين كان شقيقه وليام.

يذكر أن كتاب "فايندنغ فريدوم" أو "العثور على للحرية"، هو كتاب عن انفصال هاري وميغان عن العائلة المالكة، وتم تجميع التفاصيل فيه بالاستعانة بأشخاص عملوا بشكل مقرب من العائلة المالكة.

وقالت تسريبات من الكتاب الجديد، أن وليام كان يحي شقيقه عن وصوله بإيماء بالرأس، إلا أنه كان يتجاهل ميغان تماما.

وقالت تسريبات الكتاب إن هاري حاول مرارا الوصول لجدته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، للتعبير لها عن عدم سعادته من معاملة أعضاء العائلة له ولعائلته، ولكن محاولته بالوصول إليها وتحديد موعد للقاء باءت بالفشل، وتم منعه من لقائها.

ومن المتوقع أن ينشر الكتاب الشهر المقبل.