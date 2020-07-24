وجاء في الشكوى بتهمة "المساس بالحياة الخاصة" أن "الزوجين علما قبل فترة قصيرة أن شخصا يعرض للبيع صورا التقطها لنجلهما آرتشي البالغ 14 شهرا مؤكدا بشكل كاذب أنه التقطها قبل فترة قصيرة خلال نزهة في ماليبو".

وأكد الأمير هاري وزوجته في الشكوى أن "آرتشي لم يشارك في أي مناسبة عامة ولم يتجه إلى ماليبو منذ وصول العائلة إلى كاليفورنيا مشيرين إلى أن الصور في الواقع ملتقطة خلسة خلال (نشاطات في حديقة منزلهما)".

وورد في الشكوى أيضا أن حياة العائلة اليومية تخضع لمراقبة متواصلة من صائدي الصور الذين لا يترددون في التحليق فوق مكان إقامتهم في مروحيات أو إحداث ثقوب في السياج المحيط.

وقال الزوجان في الشكوى إنهما يتوقعان أن تتم ملاحقتهما خلال مشاركتهما في مناسبات عامة لكنهما اعتبرا أن "بعض صائدي الصور والذين يقفون وراءهم، اجتازوا الخط الأحمر".

وتستند الشكوى المرفوعة ضد مجهولين على قانون في كاليفورنيا يمنع التقاط صور في منزل أفراد حتى لو تم ذلك من خارجه.

وذكر محامي الزوجين مايكل ج. كامب في بيان "ما من طائرة مسيّرة أو مروحية أو عدسة التقاط صور عن بعد تنتقص من هذا الحق. يرفع دوق ودوقة ساسكس هذه الشكوى لحماية خصوصية ابنهما الصغير، ولفضح كل من يسعى إلى الاستفادة من هذه التصرفات غير المشروعة ووقفهم".

ويقيم هاري وميغان منذ انسحابهما من العائلة الملكية البريطانية في أبريل في لوس أنجلوس، مسقط رأس الممثلة الأميركية السابقة.

وسبق أن ندد الأمير هاري، البالغ من العمر 35 عاما، مرات عدة بضغوط وسائل الإعلام على زواجه وحياته الخاصة، جاعلا منها السبب الرئيسي لانسحابه من العائلة الملكية.