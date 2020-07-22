وساهم فيروس كورونا في ازدياد ثروة الرجل، بسبب لجوء الناس حول العالم للشراء عبر الإنترنت، في ظل إغلاق المتاجر العادية بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة الجائحة.

ويبلغ بيزوس 56 عاما، وبدأ شركة أمازون في مرآب منزله في منتصف تسعينات القرن الماضي، وتوسعت الشركة بسرعة من بيع الكتب لتؤسس إمبراطورية تجارية إلكترونية تمتد عبر العالم.

ويعتبر بيزوس أغنى رجل في العالم، وتتجاوز ثروته 172 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. وقدم بيزوس ملياري دولار للأعمال الخيرية في العام 2018، وتعهد بتقديم 10 مليارات دولار لمكافحة تغير المناخ.

كما قدم 100 مليون دولار أميركي لمساعدة بنوك الطعام في خضم جائحة كورونا، التي أودت بحياة أكثر من 620 ألف شخص وأصابت أكثر من 15 مليون آخرين.

لكن منتقدي بيزوس يقولون إنه لم يتعهد بالمزيد من الدعم للقضايا العامة، كما فعل مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، المعروف بدعمه للأعمال الخيرية، والذي يقل ثراء عن بيزوس.