وأظهر الفيديو ثلاثة أشخاص في المتنزه عندما ظهر دب أسود اقترب منهم، وبدأ يتفحصهم وهو يقف على قائمتيه الخلفيتين.

وأبدى الأشخاص هدوءا في التعامل مع الموقف، بعد أن بدأ الدب يشمّ إحدى السيدات، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم يتحرك الشخصان الآخران بينما كان الدب على مقربة من السيدة التي لم تصدر أي صوت أو حركة قد تثير غضب الحيوان.

وبينما كان الدب وافقا على قائمتيه الخلفيتين، رفعت السيدة هاتفها والتقطت صورة "سيلفي" برفقة الدب، رغم تحذير من شخص كان يصوّر الفيديو.

واستغل المتواجدون في المكان انشغال الدب بعد ذلك بالتحرك بالموقع، للهروب ببطئ وبدون إثارة غضب الحيوان الشرس.

وأثار الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل متباينة بين من أثنى على جرأة الأشخاص الذين صوروا المقطع وتعاملهم الصحيح مع الموقف، وبين فريق انتقد قيام السيدة بالتقاط "سيلفي" وهي في مثل هذا الموقف الخطير.