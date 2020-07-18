وأوضحت الشرطة في بيان أنها صادرت بالفعل 4 أسلحة نارية، لكنها لم تفصح عن تفاصيل ما حدث، وحددت هوية المعتقل باسم إيف راوخ، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 31 عاما.

والأحد الماضي تم إبلاغ الشرطة عن مواصفات رجل مثير للشبهات يعيش في كوخ ويحمل قوسا وسهما، مما دفع وسائل الإعلام لاحقا إلى وصفه بـ"رامبو"، في استعادة لشخصية نجم السينما الأميركي سيلفستر ستالوني، الذي اشتهر بأداء تلك السلسلة من أفلام الحركة.

وحدد أفراد الشرطة مكان راوخ، وتوجهوا للكوخ حيث تعاون معهم في البداية، لكنه رفع فجأة سلاحا ناريا وهددهم، وأجبرهم على تسليم أسلحتهم ثم فر هاربا، ولم يصب أحد في تلك المواجهة بحسب "أسوشيتد برس".

وشنت الشرطة عملية مطاردة واسعة النطاق استمرت أياما قبل اعتقال "رامبو الغابة السوداء"، ووصف الادعاء المشتبه به بأنه "محب للأسلحة" لكنه قال إنه حظر من حيازتها في 2010 ولم يذهب مطلقا لأي ناد صيد.

وفقد راوخ شقته الخريف الماضي وليس له عنوان دائم منذ ذلك الوقت، وفقا للسلطات. وقال مسؤولون إنهم لا يعلمون الدافع وراء تصرفه بهذه الطريقة.