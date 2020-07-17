ووواجهت "برغر كينغ" انتقادات في مدينة نانتشانغ الجنوبية الخميس بعد بث برنامج سنوي لحماية المستهلك، سلط الضوء في السنوات الماضية على شكاوى بشأن منتجات عدة، منها سيارات أجنبية وهواتف ذكية وغيرها من العلامات التجارية.

ومن الأمور التي جرى الحديث عنها، استخدام منفذ "برغر كينغ" في نانتشانغ مكونات منتهية الصلاحية.

وأمرت الهيئات التنظيمية في نانتشانغ وبكين وشنغهاي ومناطق أخرى بتفتيش منافذ "برغر كينغ"، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

وقالت الشركة في بيان على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن منفذ نانتشانغ كان يديره صاحب امتياز لكنه اعتذر عن "خطأ الإدارة"، وقال إن المطعم كان مغلقا بسبب "التصحيح والتحقيق".

وذكرت: "لقد خيبنا ثقة المستهلكين في برغر كينغ. نعرب عن اعتذارنا العميق لذلك. سنتعاون بشكل كامل مع الدوائر الحكومية في التحقيق".

وتعد سلامة الغذاء حساسة بشكل خاص في الصين، بعد سلسلة من الفضائح بشأن حليب ملوث أو مزيف أو وعقاقير، أو غيرها من المنتجات التي أصابت المستهلكين أو حتى أودت بحياتهم.