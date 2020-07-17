وأثار ظهور رمضان في فيديو بقمرة قيادة طائرة مصرية جدلا طويلا قبل أشهر بلغ قاعات المحاكم حتى أصدرت محكمة جنح الدقي حكمها اليوم.

ورفع محامي المجني عليه وهو الطيار الموقوف، دعوى ضد محمد رمضان، لنشره فيديوهات على شبكة الإنترنت بطريقة رأى الأول أنها تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، وفق ما نقلت صحيفة "الشروق".

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قررت، تأجيل دعوى أخرى إلى 6 أغسطس المقبل، يطالب فيها أبو اليسر محمد رمضان بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، مما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

وبعد انتشار فيديو رمضان وهو داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات، اتخذت سلطات الطيران المدني المصرية قرارات صارمة بشأن الأمر.

وأعلنت وزارة الطيران المدني المصري، بعدها، إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة، كما قررت سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام، إثر سماحه للفنان بالتقاط الفيديو.

وتفاعلت أزمة "فيديو الطائرة" لوقت طويل في مصر قبل أشهر، وتعليقا له على ما حدث، قال الطيار أشرف أبو اليسر، في لقاء سابق مع "سكاي نيوز عربية" في فبراير الماضي: "كنت أتمنى أن يتواصل معي رمضان بعد الواقعة، ولا ينتظر 5 أشهر ثم يظهر مع الإعلامي عمرو أديب ليرد علي".

وأضاف: "حاولت التواصل معه أكثر من مرة لكنني فشلت، ثم التقيت مستشاره القانوني الذي وعدني بالتدخل في الموضوع".

وتابع الكابتن أشرف أبو اليسر: "رمضان قال في فيديو له إنني طلبت مبلغا ماليا كتعويض. لم أطلب مبلغا"، مشيرا إلى أن "الخطوات المقبلة قانونية".

وقال: "عن أي شيء سيعوضني هذا المبلغ؟ عن تاريخي في القوات الجوية، أم حياتي المهنية التي انتهت بالفصل لا بالتكريم".

وعن مسؤوليته في السماح لرمضان بالدخول لقمرة القيادة وجلوسه على كرسي المساعد: قال: "أنا أتحمل المسؤولية، وقبلت بعقوبة إيقاف نهائي عن الطيران"، مشيرا إلى أن الطائرة التي شهدت الواقعة خاصة، وبها 8 مقاعد ويرتادها "قامات عظيمة من رؤساء وملوك وأمراء، والجميع يطلب صورا تذكارية بداخلها".

وأوضح: "لكن رمضان التقط فيديو للاستعراض، وأنا ظهرت فيه (..) لم أسمح لأحد أن يجلس بداخل قمرة القيادة، رمضان استغل دخول مساعد الطيار الحمام، وقال سألتقط فيديو لابني".

ومضى يقول: "كنت أريد أن يتحدث إلي محمد رمضان، ونتفاهم سويا، لماذا انتظر 5 أشهر حتى يتحدث عن الواقعة. ما يحكم بيني وبينه الآن القضاء، أنا تضررت ضررا بالغا. ولا أتحدث عن تعويضات مادية. سألجأ إلى القضاء".